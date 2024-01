Plus Adenau Der Addene Jong: Ein Adenauer Original mit Humor Sie haben besondere Fähigkeiten oder Angewohnheiten. Sie sind aufgefallen und bekannt geworden. Originale sind ein Stück Heimatgeschichte und bleiben auch nach ihrem Ableben im kollektiven Gedächtnis. Die RZ hat sie im Kreis Ahrweiler gesucht und stellt sie in einer Serie vor. Diesmal geht es um den Addene Jong. Von Beate Au

Mit einem verschmitzten Lächeln sitzt der Addene Jong am Marktplatz in Adenau. Hier hat man einer Figur in Bronze ein Denkmal gesetzt, die über Generationen hinweg lebendig bleiben soll. Denn ein Addene Jong zu sein, ist in Adenau eine Auszeichnung, die weitergegeben wird. Und eine der höchsten, die in der ...