Was bei Schulen und Kitas an Rhein und Ahr dringend ansteht: Kreistagskandidaten beim RZ-Speeddating

Schüler einer Grundschule arbeiten in einem Klassenzimmer an Mathematikaufgaben. Die sich für den Kreistag bewerbenden Politiker haben beim RZ-Speeddating klargemacht, was aus ihrer Sicht in der Schul- und Kitalandschaft an Rhein, Ahr und in der Eifel passieren sollte. Foto: dpa/Bernd Weißbrod