Plus Oberdürenbach

Seit 15 Jahren mit Herzblut Ortsbürgermeisterin: Elisabeth Dahr aus Oberdürenbach blickt zurück

Von Hans-Josef Schneider

i Vor Beendigung ihrer 15-jährigen „Dienstzeit“ lag Dahr die Erweiterung des Feuerwehrhauses besonders am Herzen. Hier ist sie unterwegs mit Wehrführer Sebastian Krupp. Foto: Hans-Josef Schneider

„Wir haben im Rat stets am gleichen Strang gezogen und immer am gleichen Ende.“ So könnte das Fazit von Elisabeth Dahr lauten, die nach 15 Jahren angekündigt hat, nicht mehr als Ortsbürgermeisterin von Oberdürenbach zu kandidieren. Ganz will sie allerdings nicht auf politisches Mitgestalten verzichten, sie bewirbt sich weiterhin für ein Mandat im Verbandsgemeinderat und im Kreistag.