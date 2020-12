Endlich wieder Regelunterricht: Was ist anders?

Kreis Ahrweiler

Die Schule geht am Montag wieder los, doch wie wird das im Kreis Ahrweiler nach den Sommerferien und in der Corona-Krise überhaupt aussehen? Wie eine Umfrage ergab, sollten sich die jeweiligen Einrichtungen entsprechend der Weisungen der ADD auf drei mögliche Szenarien vorbereiten und für jedes ein Handlungskonzept einreichen: normaler Regelbetrieb mit Abstandsgebot und Hygieneregelungen, eingeschränkter Regelbetrieb, bei dem sowohl Schüler zu Hause via Internet als auch in der Schule in festen kleinen Gruppen unterrichtet werden, und ein Konzept für den Fall einer zeitlich begrenzten Schulschließung, in der der Unterricht ausschließlich zu Hause stattfindet. Ein Kraftakt für die Schulen, die diese Arbeit in den Ferien noch zusätzlich geleistet haben.