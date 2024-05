Gemeinderat beschließt: Mobile Anlagen sollen Grafschaft vor Flut schützen

Die Grafschafter Feuerwehr war beim Starkregenereignis am 2. Mai im Dauereinsatz. Die Wehr um Wehrleiter Achim Klein wurde zu mehr als 44 Einsätzen gerufen. Unter anderem mussten Keller ausgepumpt werden. Aufgrund steigender Pegel des Swistbaches wurde in der Nacht in Vettelhoven ein Sandsackverbau errichtet. Foto: Gemeinde Grafschaft/Elisabeth Prange