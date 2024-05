Plus Weibern

Steinmetzbahnhof in Weibern öffnet Türen: In die Historie eintauchen

Von Heinz-Josef Schneider

i Ein Tag der offenen Tür lockt am Pfingstsonntag zum Steinmetzbahnhof in Weibern. Foto: Hans-Josef Schneider

Tag der offenen Tür im Steinmetzbahnhof Weibern: An Pfingstsonntag, 19. Mai, besteht für die Öffentlichkeit von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich ein Bild davon zu machen, was sich dort in den vergangenen Monaten alles getan hat.