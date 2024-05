Amtsnachfolgerin steht fest: Annabell Stodden ist neue Ahrweinkönigin

Das Ahrtal hat eine neue Ahrweinkönigin. Annabell Stodden aus Rech trägt die Krone. Als Weinprinzessin an ihrer Seite ist Laura Nietgen aus Dernau. Beide werden als Botschafterinnen für das gesamte Ahrtal als Wein- und Tourismusregion werben.

Feierliche Amtsübergabe: Katja Hermann (ehemalige Ahrweinkönigin, links) übergibt die Krone an die neue Ahrweinkönigin Annabell Stodden (zweite von links). Ebenfalls feierlich in ihren neuen Aufgaben begrüßt wurde Laura Nietgen (Ahrweinprinzessin) von Amtsvorgängerin Merle Kurth (rechts). Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Annabell Stodden aus Rech ist die neue Ahrweinkönigin. In einer Fachbefragung durch eine 40-köpfige Jury, bestehend aus Winzern, Gastronomen und Touristikern, setzte sie sich gegen Laura Nietgen aus Dernau durch, die das Amt der Weinprinzessin übernimmt. Am Freitagabend wurden die Majestäten auf dem Marktplatz in Ahrweiler feierlich proklamiert und nahmen die Kronen von ihren Vorgängerinnen, Weinkönigin Katja Hermann und Weinprinzessin Merle Kurth, entgegen.

Die erste Amtshandlung der neuen Ahrweinkönigin war die Eröffnung des Pfingstweinmarkts, der noch bis Pfingstmontag alle Weinfreunde in die Rotweinmetropole lockt. In diesem Jahr hatten sich zwei Kandidatinnen um dieses Amt beworben. Auf die frisch gekürte Ahrweinkönigin kommen jetzt viele Termine zu, denn sie vertritt als professionelle und charmante Markenbotschaftern das viertkleinste Weinanbaugebiet Deutschlands sowohl national als auch international.