Plus Ahrtal Regen vor Pfingsten: Ahrtal kommt glimpflich davon Von Judith Schumacher i Der Harbach in Sinzig ist über das Ufer getreten und hat den Harbachpark überflutet. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Glimpflich davon gekommen ist das Ahrtal nach den starken Regenfällen vor Pfingsten. Trotzdem war die Feuerwehr in Alarmbereitschaft und musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. Lesezeit: 1 Minute

Am Samstag überflutete in Sinzig der Harbach den kleinen Park an der historischen Stadtmauer. Die Sinziger Feuerwehr war im Einsatz. Im Breisiger Land waren die Wehren in Gönnersdorf und Waldorf aktiv. Der Vinxtbach war über die Ufer getreten und hatte in Gönnersdorf die Kreisstraße teilweise überschwemmt, wie Wehrleiter Ronny Zilligen ...