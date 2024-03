Plus Bendorf/Region

Verunreinigtes Benzin schädigt Motoren: Auch Jet-Tankstelle in Bendorf betroffen

Von Katharina Güntner; Peter Meuer; Ulrike Platten-Wirtz

i Tankstelle (Symbolbild) Foto: dpa/picture-alliance/Christophe Gateau/picture alliance / Christophe Gateau/dpa

In Zell blieben Autos liegen, nachdem sie am Globus getankt hatten, nun hat auch Jet sich offiziell geäußert: Bei der Tankstelle in Bendorf gab es ebenfalls Probleme, wie Kunden berichteten. Weitere Tankstellen rund um Koblenz und in der weiteren Region könnten betroffen sein – wieviele, und wie genau die Hintergründe sind, ist an vielen Stellen noch unklar. Was außerdem Fragen aufwirft: Die bisher bekannten Fälle unterscheiden sich.