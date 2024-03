Plus Zell

Nach dem Tanken beim Globus in Zell liegen geblieben: Mehrere Autos abgeschleppt

i An der Globus-Tankstelle in Zell kam es zur Verunreinigung des Benzins mit Wasser. Zahlreiche Autos mussten abgeschleppt werden. Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Eine böse Überraschung erlebten Autofahrer jüngst, nachdem sie den Tank ihres Fahrzeugs an der Globus-Tankstelle in Zell-Barl mit Super/E5-Kraftstoff gefüllt haben und anschließend nach kurzer Fahrzeit auf der Strecke liegen blieben. Die Konsequenz: Zahlreiche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Was passiert ist.