Plus Kail Musikevents und Oldtimertreffen: Ehemalige Tanke wird 60 Von Hannah Klein i Uutta und Jürgen Berens betreiben seit 2018 das „Café zur Tanke“ in Kail. Für dieses Jahr haben sie in der Musikschmiede einmal mehr ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Es steht ganz im Zeichen des 60. Geburtstags der ehemaligen Tankstelle. Foto: Archiv Ulrike Platten-Wirtz Die Musikschmiede im Eifeldorf Kail plant in diesem Jahr ein vielfältiges Programm, das unter einem besonderen Motto steht: Die Tankstelle der Musikschmiede feiert ihren 60. Geburtstag. Zwar fließt in der 1964 erbauten Tankstelle seit über 20 Jahren kein Benzin mehr aus den Zapfsäulen, dafür betreibt das Ehepaar Berens seit 2018 das „Café zur Tanke“. Lesezeit: 2 Minuten

Das diesjährige Programm der Musikschmiede besteht insgesamt aus sieben Veranstaltungen. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es von einem Event einen Zusatztermin geben. „Groovy in den Mai“ lautet am 30. April das Motto in der Musikschmiede. An diesem Abend tanzen die Gäste mit dem zehnköpfige Ensemble Cuvée La Mäng in den Mai. ...