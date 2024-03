Plus Zell/Region Koblenz Autos in der Region bleiben liegen: Verunreinigter Kraftstoff an Tankstellen geliefert Ulrike Platten-Wirtz; Annika Wilhelm Von Annika Wilhelm i Zapfhahn (Symbolbild) Foto: dpa/picture-alliance/Andreas Gebert/picture alliance / dpa Betroffen ist unter anderem die Tankstelle in Zell-Barl am dortigen Globus, weitere Standorte in der Region Koblenz und dem Kreis Cochem-Zell könnten ebenfalls beliefert worden sein. Lesezeit: 1 Minute

Verschiedene Tankstellen in der Region um Koblenz sind in den vergangenen Tagen mit verunreinigtem Treibstoff beliefert worden. Betroffen war unter anderem die Globus-Tankstelle in Zell-Barl. Fahrzeuge, die dort Super/E5-Treibstoff getankt hatten, blieben am Montagabend liegen. Laut Aussage der Pressestelle des Unternehmens war es durch einen Fehler beim Vorlieferanten zu einer ...