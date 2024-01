Die prinzenlose Zeit in Arzheim hat ein Ende. Prinz Marcel I. und Prinzessin Kristina I. mit ihrer Wikingerhorde vom närrischen Bergvolk wurden in einer rauschenden Zeremonie als neue närrische Regenten über Arzheim proklamiert. Der Burschenclub und der Turnverein stellen erstmals in Kooperation das Prinzenpaar im Höhenstadtteil.