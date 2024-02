In Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz verlief der Rosenmontag größtenteils ruhig. Das teilte das Polizeipräsidium Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung mit, auch mit Blick auf die großen Umzüge in Mayen, Andernach, Bendorf und Koblenz. Ärger und Schlägereien mit Pfefferspray-Einsatz von Seiten der Beteiligten gab es allerdings am Koblenzer Münzplatz und später am Abend in Andernach.