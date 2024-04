Plus Andernach Open-Air-Spektakel: Metaldays in Andernach Von Jennifer Merkt i Die apokalyptischen Reiter spielen auch in Andernach. Foto: Carsten Brand Die Metaldays in Andernach öffnen am 3. und 4. Mai zum zweiten Mal ihre Pforten und versprechen ein rockiges Open-Air-Spektakel. Mit einem abwechslungsreichen Line-up präsentiert der JUZ Live Club das zweitägige Open-Air-Event. Lesezeit: 1 Minute

Auf dem Programm steht eine Vielzahl von Bands, die ein großes Spektrum des Metal abdecken. Der Einlass beginnt am Freitag, 3. Mai um 16 Uhr und am Samstag, 4. Mai bereits um 13 Uhr. Spread Of Disease eröffnen das Festival mit Thrash Metal, gefolgt von Synlacross, einer spanischen Metal-Band, die sich ...