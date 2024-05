Neue Töne beim Heeresmusikkorps Koblenz: Hauptmann Holger Kolodziej übernimmt die Leitung

In einer bewegenden Zeremonie übergab Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe (rechts) im Rahmen eines Appells in der Gneisenaukaserne das Kommando über das Heeresmusikkorps Koblenz an ihren Nachfolger, Hauptmann Holger Kolodziej (links). Oberst Thomas Klinkhammer (Mitte), Leiter Zentrum Militärmusik der Bundeswehr und Leiter Militärmusikdienst, würdigte die Verdienste Schütz-Knospes. Foto: Jens Weber