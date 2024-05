Plus Hoppstädten-Weiersbach

Geldscheine wirbeln durch die Nacht: Geldautomat in Hoppstädten-Weiersbach wird mitten in der Nacht gesprengt

i Eine immense Druckwelle ging in der Nacht zum 1. Mai durch Hoppstädten-Weiersbach. Unbekannte sprengten einen Geldautomaten. Polizei und Feuerwehr eilten zum Tatort. Foto: Foto Hosser

Das war sicher kein Streich der Maihexen: In der Nacht zum Maifeiertag haben Unbekannte gegen 3 Uhr den gemeinsamen Geldautomaten von Volksbank und Kreissparkasse in der Hauptstraße in Hoppstädten-Weiersbach gesprengt.