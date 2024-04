Plus Koblenz

„Alles muss raus“: Modehaus Aachener schließt offenbar Filiale in Koblenz

i Bei der Aachener-Filiale in der Löhrstraße startet am 2. Mai der Ausverkauf. Foto: Peter Meuer/Archiv

Im März 2023 wurde die Filiale in der Löhrstraße erst eröffnet, nun soll schon wieder alles vorbei sein. Derzeit wirbt das Modehaus in Koblenz mit Rabattierungen und „Filialschließung: Alles muss raus“-Schriftzug. Am 2. Mai startet demnach in der Filiale in der Löhrstraße der Ausverkauf.