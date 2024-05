Plus Koblenz Gegen sexualisierte Gewalt: Tanzdemo zieht durch Koblenz Von Kevin Rühle i Demonstration unter dem Motto "Empowerment on Every Beat" in Koblenz. Flinta-Personen treffen sich zu einer Tanz-Demonstration. Foto: Kevin Ruehle Das fehlende Sicherheitsgefühl von Flinta-Personen in der Nacht in Koblenz ist ein Grund für eine Tanzdemonstration am Abend vor dem 1. Mai. Die Teilnehmer fordern mehr Beistand für Menschen, die im Nachtleben belästigt werden. Lesezeit: 2 Minuten

Etwa 100 Teilnehmer demonstrieren am Dienstagabend in Koblenz gegen sexualisierte Gewalt, die sich gegen sogenannte Flinta-Personen richtet. Der Begriff „FLINTA“ fast Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, transgeschlechtliche und geschlechtslose Personen zusammen. Das Motto der Tanzdemo lautet „Empowerment on every beat“, die Forderungen der Teilnehmer richten sich an Betreiber von Bars, Kneipen ...