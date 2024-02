Kowelenz Olau! Um 12.11 Uhr fällt an diesem Montag am Kreisel in der Karmeliterstraße der Startschuss für den Rosenmontagszug durch die Innenstadt. 4,2 Kilometer Strecke liegen vor den mehr als 3000 Närrinnen und Narren, die beim „Zuch“ mitlaufen. Zehntausende weitere jubeln ihnen vom Straßenrand aus zu. Unser Rosenmontags-ABC fasst noch einmal alle wichtigen Infos zum Karnevalsspektakel zusammen.