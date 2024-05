Plus Oberfell

Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen: Gemeinde Oberfell und Jugendliche gestalten Jugendraum neu

Von Hannah Klein

i Der neu gestaltete Oberfeller Jugendraum: Boden, Küchenzeile und Couch sind neu. Der alte Tisch erstrahlt in neuem Glanz - er wurde extra restauriert. Foto: Sabine Meurer

Es hat zwar eine Weile gedauert, doch dafür erstrahlt der Jugendraum in Oberfell nun in neuem Glanz – und das soll am Samstag, 4. Mai, ab 17.30 Uhr bei der offiziellen Eröffnung gefeiert werden. Ob das neue Angebot von den Jugendlichen nun auch angenommen wird, darüber gehen die Meinungen der Oberfeller auseinander.