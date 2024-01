Plus Koblenz Nach dem Tod einer 31 Jahre alten Prostituierten in Koblenz: Was sagt die Beratungsstelle Roxanne? Der Tod einer 31-Jährigen, die in Koblenz als Prostituierte gearbeitet hat, macht Christine Bangert und Achim Klein von der Prostituierten-Beratungsstelle Roxanne traurig und betroffen, sagen sie im Gespräch mit der RZ. An Spekulationen zu den Hintergründen der konkreten Tat wollen sie sich nicht beteiligen, berichten aber davon, wie ausgerechnet ein „Schutzgesetz“ die Situation vieler Prostutierter verschlechtert hat. Von Doris Schneider

