Plus Koblenz In Koblenz sicherer über Mayener Straße kommen: Zeit der Unterführung ist gezählt, Ampel geplant Wie kommt man schnell auf Höhe des Seniorenheims an der Maria-Hilf-Kapelle über die Mayener Straße? Zu Fuß über die Fahrbahn. Allerdings ist das aktuell ohne Ampel sehr gefährlich. Nun gibt es Pläne, dies zu ändern. Von Doris Schneider

Abschüssig sind sie, die Wege an der Mayener Straße runter in die Unterführung, und sie haben Stufen. Dass viele Menschen deswegen den bequemeren Weg über die Straße wählen, wenn sie beispielsweise vom Seniorenzentrum an der Maria-Hilf-Kapelle zur Bushaltestelle wollen, ist verständlich. Verständlich, aber gefährlich. Das soll mit einer Fußgängerampel geändert werden. ...