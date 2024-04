Straßennamen per QR-Code erklärt: Projekt in Koblenz wird ausgeweitet – Wissen aus Bevölkerung gefragt

Dieser QR-Code befindet sich am Straßenschild der Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Koblenz.

Dieser QR-Code befindet sich am Straßenschild der Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Koblenz. Foto: Andreas Egenolf

Straßennamen dienen der Orientierung in Städten und Gemeinden und sind immer auch Abbild der lokalen Geschichte. Neben historischen Namen, biologischen Bezeichnungen oder Städtenamen können Straßennamen auch der Ehrung verdienter Persönlichkeiten dienen.

In den vergangenen Jahren wurden seitens der Stadtverwaltung Koblenz an zahlreichen Straßenschildern im Stadtgebiet QR-Codes angebracht, um hierüber einen Zugang zu den Hintergründen der Namensgebung zu eröffnen. So zum Beispiel zum Widerstandsweg auf der Pfaffendorfer Höhe, der in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Innere Führung der Bundeswehr entstanden ist und mit vielfältigen Informationen über die Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus informiert.

QR-Codes für Lay, Arenberg und Immendorf

Straßenerklärungen wie diese sollen nun auch auf die Stadtteile Arenberg und Immendorf ausgeweitet werden. Für die Vorarbeiten hat sich mit Klemens Barz, Elfriede Böhm, Gerhard Neumann und Anna Maria Plato eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe gebildet. Um Hintergrundwissen über die Straßen in Arenberg und Immendorf zusammenzutragen, ist das Wissen aus der Bevölkerung unerlässlich.

Die Stadt Koblenz bittet daher zur Unterstützung der Arbeitsgruppe um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer etwas zu einzelnen Straßen in Arenberg und Immendorf erzählen kann, oder noch Bilder von den alten Straßen hat, soll sich bei Anna Maria Plato per Telefon oder per E-Mail melden. Elfriede Böhm, zu erreichen per Telefon oder per E-Mail, dient als Ansprechpartnerin.

Gerade zum Abschluss gebracht wird durch die Stadt Koblenz ein entsprechendes Projekt zu den Straßennamen des Stadtteils Lay. Dort werden aktuell die QR-Codes an den Posten der Straßenschilder aufgeklebt.