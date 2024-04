Plus Koblenz

Hip-Hop, Gugge und mehr: Gülser Blütenfest macht Stimmung und geht in die zweite Hälfte

Von Wolfgang Lucke

i Das Gülser Blütenfest ist erfolgreich angelaufen: Am Wochenende wurde bei einer unfassbar guten Stimmung der Besucherrekord gebrochen und gemeinsam Party gefeiert. Zum Abschluss des Festes wird am Mittwoch der Maibaum gestellt und der Heimatabend abgehalten. Fotos: Wolfgang Lucke Foto: Wolfgang Lucke

Volle Partystimmung schon am frühen Sonntagnachmittag: Das gibt es wohl nur beim Gülser Blütenfest. An diesem Wochenende wurden Besucherrekorde gebrochen, gemeinsam Party gefeiert – bei einer unschlagbaren Stimmung wohlgemerkt. Und die Heimatfreunde freuen sich über ihr großes Jubiläum: 75 Jahre Engagement für den Stadtteil. Nach einem Tag Ruhe startet das Blütenfest am Dienstag in die finale Phase.