Liste für Kommunalwahl: FWG will sich in Weitersburg für den Ort und die Demokratie einsetzen

Ein Wahlvorschlag für eine Bürgermeisterkandidatin oder einen -kandiaten wurde nicht abgegeben. Die Wahl zum Ortsbürgermeister falle in Weitersburg daher aus, heißt es in einer Mitteilung der FWG.

Die FWG sei die „einzige kommunalpolitische Konstante in Weitersburg“, heißt es weiter. Man trete an mit einer Mischung aus junger Generation, Engagement und Erfahrung. „Wir stellen in der kommunalpolitischen Arbeit die Interessen des Ortes in den Fokus. Daher stehen wir für Stabilität“, betonen die Mitglieder der FWG. In den Ortsvereinen sehe man „das Rückgrat unserer Dorfgemeinschaft“ und stehe an deren Seite.

Es treten an bei der Kommunalwahl: Berthold Damm, Dogan Dügünmez, Harald Piroth, Franz-Josef Urwer, Simon Schlag, Hannah Grabs, Jozo Krželj, Udo Wenz, Heike Weingarten, Jörg Schiffer, Jochen Währ, Dieter Günster, Horst Weller, Marco Risch, Sebastian Lukei, Michaela Schroeter, Alfred Urwer, Gerda Urwer, Hans Nink, und Thorsten Hoffmann. red