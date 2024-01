Plus Rübenach „Die Kirche war noch nie so voll“: Riesen Anteilnahme an Beisetzung des verunglückten 18-Jährigen in Rübenach Wer den Friedhof in Rübenach besucht, muss nicht lange suchen, um das Grab von Leon M. zu finden. Fußspuren im Schnee führen von allen Seiten zu seiner letzten Ruhestätte, auch Tage nach der Beisetzung noch. Schon von Weitem fallen der üppige Blumenschmuck und die vielen Kerzen am Grab des verunglückten 18-Jährigen auf. Von Katrin Steinert

Der Rübenacher war bei einem tragischen Unfall am Silvesterabend ums Leben gekommen. Im Beisein etlicher weiterer Jugendlicher wollte er einen Profifeuerwerkskörper in einer Vorrichtung zünden. Als die Explosion eintrat, wurde Leon M. so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen am Ort starb. Die Beerdigung Unter großer Anteilnahme wurde er am vergangenen Samstag, ...