Plus Löf Neufauflage in Löf: Musikalische Reise ins Abenteuerland Von Johannes Kirsch i Musikalische Reise ins Abenteuerland Foto: Johannes Kirsch Die seit Jahren weit über die Grenzen Löfs hinaus bekannte Veranstaltungsreihe „Musik – Wein – Kultur-Pur“ erfuhr kürzlich eine überaus erfolgreiche Neuauflage. Zwei Konzerte in der Löfer Sonnenringhalle waren bereits seit Wochen ausverkauft. Als Motto hatten sich die Verantwortlichen des Musikvereins (MV) den Titel „Eine Reise ins Abenteuerland“ ausgedacht. Lesezeit: 1 Minute

Die rund 60 aktiven Musiker auf der Bühne um ihren Dirigenten Reinhard Lisecki entführten die Zuhörer unter anderem in eine ferne Galaxie, in den Wilden Westen und in die Südsee. Dabei hatten die Löfer nicht nur Instrumentalmusik, sondern auch exzellenten Gesang zu bieten, wie Hannah Liesenfeld (links), Laura Ibald (rechts), ...