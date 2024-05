Plus Koblenz

Gemeinschaftsklinikum: Erneut stehen in Koblenz Entscheidungen über viele Millionen Euro an

i Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein mit dem Evangelischen Stift in Koblenz braucht erneut eine millionenschwere Unterstützung. Foto: Ditscher (Archiv)

Rund um das finanziell stark angeschlagene Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) mit seinen mehr als 4000 Mitarbeitern stehen in diesen Tagen und Wochen erneut existenzielle Entscheidungen an. Es geht um millionenschwere Bürgschaften und Finanzspritzen, um eine eisenharte Sanierung und letztlich um die mögliche Schließung von Kliniken. Im Koblenzer Stadtrat steht das GKM an diesem Donnerstag erneut im nicht öffentlichen Teil auf der Agenda.