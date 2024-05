Plus Mülheim-Kärlich

Im Herzen der fensterlosen Betonkuppel: So laufen die Rückbauarbeiten im Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich

Von Kim Fauss

i Hinter der orangefarbenen Stütze befindet sich der Reaktordruckbehälter. Dort sind keine Menschen, sondern Roboter für den Abbau des radioaktiven Materials zuständig. Fotos: Kim Fauss Foto: Kim Fauss

Seit 20 Jahren läuft der Rückbau des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich. Ein Besuch in der abgesicherten Kontrollzone des Kraftwerks zeigt, was aktuell in der stillgelegten Anlage gemacht wird.