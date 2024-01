Plus Koblenz Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln: Wie kam der 18-jährige Koblenzer an den tödlichen Feuerwerkskörper? Ein Holzkreuz steht auf einem Feld oberhalb der Maximinstraße in Koblenz-Rübenach, viele Kerzen und Teelichter zeugen davon, dass Familienmitglieder, Freunde und Bekannte hierher kommen und um den 18-Jährigen trauern, der am Silvesterabend gestorben ist. Von Doris Schneider

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit, um „unter Berücksichtigung der Art des Feuerwerkskörpers [...] herauszufinden, wie der Verstorbene an diesen gelangt ist“, so Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen auf Anfrage der RZ. Dies legt die Vermutung nahe, dass es sich offenbar nicht um einen herkömmlichen Feuerwerkskörper handelte, wie sie kurz vor Silvester in ...