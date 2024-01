Plus Koblenz Nach tödlichem Böller-Unfall in Koblenz-Rübenach: Die Trauer um den 18-Jährigen ist groß Nach dem tödlichen Böllerunfall vom Silvesterabend sind Schock und Trauer groß. Vor allem in Rübenach, wo die Familie des 18-Jährigen wohnt, der ums Leben kam. Aber auch weit darüber hinaus nehmen Menschen Anteil an dem Schicksal. Von Doris Schneider

In der Straße, in der die Familie des jungen Mannes wohnt, sind noch Weihnachtsbäume und Lichterkerzen zu sehen, ein trautes Bild. Wenn man aber einen kleinen Stichweg aufs Feld hinaufgeht, dann sieht man, dass sich vermutlich hier an dieser Stelle ein schlimmes Unglück ereignet hat: Kerzen stehen hier oben, ein ...