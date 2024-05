Plus Bendorf-Sayn Schwimmbäder machen sich fit für den Sommer: Freibad Sayn ist für Saison bereit Das Sayner Freibad macht sich fit für den Sommer: Rechtzeitig vor der Badesaison hatten die Mitarbeiter des Bades, Schwimmmeister Michael Woischwill und die neue Fachkraft für Bäderbetriebe, Christian Frank, mit den Arbeiten zur Vorbereitung der Badesaison begonnen, teilt die Stadtverwaltung Bendorf mit. Sie führten unter anderem Grünpflegearbeiten und Ausbesserungsarbeiten an Gebäuden sowie Malerarbeiten durch und reinigten die Schwimmbecken. Lesezeit: 1 Minute

Zur Warnung vor Gefahrenereignissen wurde eine neue Lautsprecheranlage installiert. Eine Fachfirma passte die veraltete Stromversorgung in Abstimmung mit dem örtlichen Energieversorger an heutige technische Erfordernisse an. Zudem wurde eine dritte Wärmepumpe in Betrieb genommen, um angenehme Badetemperaturen zu garantieren. Zuwachs gibt es beim Kassenpersonal. Die Stadt suchte Ersatz für ausgefallene Kräfte ...