Regionale Vorrunde in Koblenz: ADAC sucht Deutschlands besten Camper

i Ein Campingmobil ist auf der Autobahn unterwegs. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance/dpa

Am Freitag, 17. Mai, können Fahrer von Wohnmobilen mit bis zu 3,5 Tonnen bei der regionalen Vorrunde in Koblenz zeigen, ob sie und ihre Beifahrer Camper mit Geschick sind. Wer kennt und fährt sein Wohnmobil am besten? Wer weiß genau, wie sich das eigene Wohnmobil in verschiedenen Situationen verhält?