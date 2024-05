Plus Koblenz

Smileys auf Plakatwänden sorgen für Ärger: Wie klimafreundlich sind Koblenzer Parteien und Gruppen?

i Insgesamt auf zehn angemieteten Plakatwänden im Stadtgebiet sind die Bewertungen des Klimabündnisses zu finden. Foto: Doris Schneider

Die einen reden von transparenten Argumenten, die es den an Klimaschutz interessierten Wählerinnen und Wählern einfacher machen sollen zu entscheiden, wem sie am 9. Juni ihre Stimmen für den Stadtrat geben wollen. Andere reden davon, sie würden an den Pranger gestellt, gar von Fake News: Eine Fragebogen-Aktion des Klimabündnisses, deren Ergebnisse zurzeit groß auf zehn Plakatwänden in der Stadt zu sehen sind, sorgt für Diskussionen.