Fußballspaß in Mülheim-Kärlich: Europameisterschaft im Kleinformat bei Inklusionsturnier

Auf dem Sportplatz in Mülheim-Kärlich trafen sich beim Inklusionsturnier am Mittwoch Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, um gemeinsam die Europameisterschaft im Kleinformat auszutragen. Insgesamt zehn Mannschaften, die Länder wie die Niederlande oder Deutschland repräsentierten, traten in Partien á zehn Minuten gegeneinander an. Durch das graue Nieselwetter ließen sich die Teilnehmer nicht von ihrer guten Laune abbringen - sowohl auf dem Platz als auch auf der Zuschauertribüne waren viele glückliche Gesichter zu sehen. Bratwurst, Kuchen und Musik machten die gute Stimmung perfekt. Das Turnier stellte das Abschlussprojekt eines Ausgebildeten der Rhein-Mosel-Werkstatt dar, die die Veranstaltung des SG 2000 Mülheim-Kärlich unterstützte. Foto: Viktoria Schneider