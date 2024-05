Schwerer Unfall auf der B 49 bei Koblenz: Kleinwagen überschlägt sich

Anzeige

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 15.20 Uhr auf der B 49 nahe der Horchheimer Höhe. Der 37-jährige Fahrer eines Kleinwagens war Richtung Koblenz unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, wie die Polizei berichtet.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Das Fahrzeug blieb anschließend in der Abfahrt „totalbeschädigt“ stehen, heißt es in einer Mitteilung. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Fahrer wurde im Anschluss in das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz verbracht. Die Straße war für die Räumungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis um 18 Uhr gesperrt.