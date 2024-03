Plus Koblenz

Am kommenden Samstag ist Dreck-weg-Tag in Koblenz: Tausende Müllsammler sind dann unterwegs

i Das Symbolbild zeigt Menschen, die freiwillig helfen, damit Wege, Felder, Straßenränder, Uferböschungen, Spielplätze und viele andere Orte von Müll befreit werden. Einmal im Jahr bittet auch die Stadt Koblenz um Unterstützung – und Tausende machen mit. Foto: Roland Weihrauch/picture alliance/dpa

„Bewaffnet“ mit Handschuhen, Schaufeln und Müllsäcken ziehen jedes Jahr Tausende Bürger in Koblenz und der Region sozusagen in den Kampf. Ihr Gegner: Müll. Aber eigentlich sind die wirklichen Gegner diejenigen, die ohne Rücksicht Unrat überall hinwerfen: auf öffentliche Wege, in Gebüsche, auf Felder, in Wälder, auf Spielplätze, an Flussböschungen. Überall liegt Müll.