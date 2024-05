Plus Koblenz/Region

Weitere Millionen für die Kliniken: Stadt Koblenz und Kreis stimmen Sanierungskonzept grundsätzlich zu

i Wie geht es weiter mit den Häusern des Gemeinschaftsklinikums, wie hier dem Kemperhof? Foto: Sascha Ditscher

Der Stadtrat der Stadt Koblenz sowie der Kreistag des Landkreises Mayen-Koblenz haben sich mit dem von der Roland Berger GmbH erstellten Entwurf des Sanierungsgutachtens für die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (GK-Mittelrhein) befasst und diesen in den Grundzügen zur Kenntnis genommen. Das steht in einer Pressemitteilung, die die Stadt am späten Donnerstababend herausgibt.