Mario Adorf engagiert sich für Mayener Burgfestspiele: Kommt der Pate in die Heimat?

Von Thomas Brost

i Mario Adorf wird eventuell die Burgfestspiele in seiner Heimatstadt beehren. Foto: Peter Seydel

Auf dem roten Teppich war bei der Berlinale vor wenigen Tagen einer zu sehen, dessen Besuch man sich auch sehr in Mayen wünscht: Mario Adorf. Der Ehrenbürger und Pate der Burgfestspiele beantwortete bei einem Defilee gut gelaunt mit seiner Ehefrau Monique an seiner Seite Fragen von Journalisten. Kommt Adorf in diesem Jahr auch seine Heimatstadt in die Eifel?