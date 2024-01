Unbeirrt und gestärkt will Alexander May seinen künstlerischen Weg in Mayen weitergehen. Dies betont der Intendant der Burgfestspiele (seit 2021) – und er darf es auch: Kürzlich ist sein Vertrag mit der Stadt um zwei weitere Jahre verlängert worden. „Ich bin froh, dass ich von der Stadtspitze diesen starken Rückhalt habe“, sagt der gebürtige Trierer. May hat Pläne, und die gehen über das Angebot der Spielzeit 2024 hinaus.