Plus Plaidt

Deutschlands größtes Schulmusicalprojekt: 25 Jahre Musical an der IGS Plaidt

Von Elvira Bell

i Mit der Premiere am 15. November startet die IGS Pellenz gleichzeitig in ihr Jubiläumsjahr „50 Jahre Schulstandort Plaidt“. Auf dem Foto ist ein Großteil der Mitwirkenden zu sehen. Es fehlen allerdings rund 50 Neuntklässler, die ebenfalls mit von der Partie sind. Foto: Elvira Bell

Während andere Schüler in den kommenden Wochen und Monaten ganz beflügelt in die Pfingst-, Sommer- oder Herbstferien gehen, ist das Schulgebäude der Integrierten Gesamtschule Pellenz – zumindest tageweise – nicht verwaist. An so manchen Ferientagen werden die Stimmen von bis zu 250 jungen Mitwirkenden und die ihrer betreuenden Lehrer und Unterstützer des Fördervereins „On Stage“ durch die Räume schallen.