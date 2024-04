In Mayen: Wochenmarkt wird verlegt

Anzeige

Wegen der Autoschau am Samstag, 4. Mai, in Mayen findet der Wochenmarkt nicht wie gewohnt auf dem Marktplatz statt. Er weicht in den Bereich Hahnengasse Fußgängerzone (ab KSK bis zum Marktplatz) und in den Teilbereich der Rosengasse (vor der KSK) aus, teilt die Stadt mit.

Ein paar Tage später ist alles wie gewohnt

Die Hahnengasse ist am 4. Mai für den allgemeinen Verkehr und den ÖPNV befahrbar. Der Verkehrsfluss durch die Hahnengasse über die Rosengasse (hinter dem Modehaus Küster) bis zur Töpferstraße ist ebenso sichergestellt. Am Dienstag, 7. Mai, findet der Wochenmarkt wieder wie gewohnt auf dem Marktplatz statt.