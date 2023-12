Die Entwicklung der verbandsgemeindeeigenen Schulen und der Werke der Verbandsgemeinde (VG) Mendig hat in der jüngsten Sitzung des VG-Rates größeren Raum eingenommen. Ein Hintergrund bei den Schulen: Für die neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Ganztagsbetreuung, die von 2026 an greifen, muss insbesondere in Mendig gebaut werden.