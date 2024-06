Plus Mayen

Radsportfestival „MyEifelRide“ findet in Mayen statt: Radeln, Livemusik und viel Spaß für Groß und Klein

i Am kommenden Wochenende richtet der RSC Eifelland Mayen das Festival „MyEifelRide“ aus. Foto: Thomas Warnack/picture alliance/dpa

Der Radsportclub Eifelland Mayen geht mit dem Radsportfestival „MyEifelRide“ neue Wege. Am Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, soll es ein Programm für Erwachsene, Kinder und Familien aus geführten Gruppenausfahrten sowie neu ausgearbeiteten Straßen- und Gravel-Touren durch die Eifel und zur Mosel geben. Das stellt der Verein in Aussicht. Im Start- und Zielbereich am Viehmarktplatz sollen zudem Live-Musik und weitere Programmpunkte warten.