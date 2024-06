Plus Saffig Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Barmherzigen Brüder Saffig unter neuer Führung i Privatdozent Dr. Arian Mobascher (3. von links.) wurde von der BBT-Regionalleitung und dem Direktorium der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Saffig begrüßt. Foto: Pascal Nachtsheim Dr. Arian Mobascher ist seit Juni Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Barmherzigen Brüder Saffig (BBF). Er tritt die Nachfolge von Dr. Bernhard Meyer an, der Ende April in den Ruhestand gegangen ist. Lesezeit: 1 Minute

„Wir danken Dr. Meyer für sein Engagement. Mit hoher Fachlichkeit hat ihm die strategische Weiterentwicklung unserer Klinik am Herzen gelegen“, so BBT-Regionalleiter Frank Mertes. „Durch die Integration der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie St. Elisabeth Lahnstein in die BBT-Gruppe im Februar sieht sich die BBT-Region in der Lage, eine nahtlose ...