Namedy

Chillen, Picknicken und Sound lauschen: Ausspannen bei DJ-Musik im Schlosspark Burg Namedy

i Ausspannen bei DJ-Musik im Schlosspark Burg Namedy Foto: Ernst Hohmann

In diesem Sommer lädt das Team Burg Namedy mit Beats im Schlosspark zu einem Open-Air-Erlebnis ein: Der Schlosspark verwandelt sich am Samstag, 29. Juni, von 15 bis 20 Uhr in eine gesellige, entspannte Location.