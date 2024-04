Keine Angst vor großen Namen: Bei aller Ehrfurcht nimmt sich Grenzau für das Spiel in Saarbrücken viel vor

Aktuell in bestechender Form und in der TTBL der „Spieler des Monats März“, in Sachen Olympia allerdings im Wartestand: Saarbrückens Patrick Franziska hatte dieser Tage einen herben Dämpfer zu verdauen. Ob er die angestaute Wut im Heimspiel gegen den TTC Grenzau mit an die Platte bringt? Foto: Wolfgang Heil