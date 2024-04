Plus Wirges/Mündersbach

TTC Wirges hofft weiter auf Rettung – Mündersbach steigt aus der Oberliga ab

Sie waren abgeschlagen, doch jetzt dürfen sie beim Tischtennis-Oberligisten TTC Wirges doch noch von der Rettung träumen, während es für Aufsteiger TTG Mündersbach/Höchstenbach genauso wie für den TuS Weitefeld-Langenbach eine Etage nach unten in die Verbandsoberliga geht. Für Wirges steht nun am Samstag, 4. Mai, in heimischer Halle die Relegation gegen Trier-Zewen und Edenkoben auf dem Programm.