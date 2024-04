Plus Bingen TTG Bingen startet in die Play-offs: Bälle sind ein Vorteil Ohne großen Druck gehen die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in die Viertelfinalspiele gegen den TSV Langstadt, denn das wichtigste Saisonziel, den Verbleib in der Bundesliga, haben sie bereits erreicht. Lesezeit: 1 Minute

„Es ist ein Erfolg, dass wir in die Play-offs eingezogen sind“, sagt TTG-Trainer Peter Engel vor dem Heimspiel am heutigen Samstag, 17 Uhr, sowie der Partie in Langstadt am Sonntag, 14 Uhr, und fügt an: „Wir können nur noch positiv überraschen.“ Das Team aus der Nähe von Darmstadt hat die ...